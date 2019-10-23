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Интернет магазин корейской косметики в Украине - KIMITO

НОВИНКИ

В наличии

Многофункциональный солнцезащитный крем, 3W Clinic, Natural Vita-Moist Sun Cream SPF50+ PA+++, 50 мл

Многофункциональный солнцезащитный крем, 3W Clinic, Natural Vita-Moist Sun Cream SPF50+ PA+++, 50 мл

169 грн

В наличии

Патчи от прыщей, SOME BY MI, 30 Days Miracle Clear Spot Patch, 18 патчей
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Патчи от прыщей, SOME BY MI, 30 Days Miracle Clear Spot Patch, 18 патчей

99 грн

В наличии

Мягкий солнцезащитный крем, MIZON, Cicaluronic Non-Nano Sunblock SPF50+ PA+++, 50 мл
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Мягкий солнцезащитный крем, MIZON, Cicaluronic Non-Nano Sunblock SPF50+ PA+++, 50 мл

359 грн

В наличии

Водостойкий успокаивающий солнцезащитный крем, Village 11 Factory, Waterproof Cica Sun Lotion SPF50+ PA++++, 80 мл
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Водостойкий успокаивающий солнцезащитный крем, Village 11 Factory, Waterproof Cica Sun Lotion SPF50+ PA++++, 80 мл

369 грн
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В наличии

Набор филлеров для восстановления структуры волос, Lador, Perfect Hair Fill-Up, 13 мл * 10 шт
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Набор филлеров для восстановления структуры волос, Lador, Perfect Hair Fill-Up, 13 мл * 10 шт

420 грн 385 грн

В наличии

Набор для увлажнения кожи: роликовый массажер и сыворотка с коллагеном, Wellderma, Collagen Beauty Care Serum & Roller Set
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Набор для омоложения кожи: роликовый массажер и сыворотка с коллагеном, Wellderma, Collagen Beauty Care Serum & Roller Set

1,299 грн
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В наличии

Пилинг-тонер с фруктовыми кислотами, Elizavecca, Face Fruit Hell Pore Toner, 200 мл - KIMITO
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Пилинг-тонер с фруктовыми кислотами, Elizavecca, Face Fruit Hell Pore Toner, 200 мл

279 грн 239 грн

В наличии

Восстанавливающий крем для лица с фильтратом слизи улитки, MIZON, All In One Snail Repair Cream (Tube), 35 мл - KIMITO
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Восстанавливающий крем для лица с фильтратом слизи улитки, MIZON, All In One Snail Repair Cream (Tube), 35 мл

189 грн

В наличии

Интенсивно восстанавливающий кондиционер, CP-1, Bright Complex Intense Nourishing Conditioner, 100 мл - KIMITO
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Интенсивно восстанавливающий кондиционер, CP-1, Bright Complex Intense Nourishing Conditioner, 100 мл

119 грн

В наличии

Интенсивно восстанавливающий шампунь, CP-1, Bright Complex Intense Nourishing Shampoo, 100 мл - KIMITO
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Интенсивно восстанавливающий шампунь, CP-1, Bright Complex Intense Nourishing Shampoo, 100 мл

109 грн

В наличии

Лифтинг-патчи для век с пептидом змеиного яда, Trimay, Emerald Syn-Ake Peptide Lifting Eye Patch, 60 шт - KIMITO
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Лифтинг-патчи для век с пептидом змеиного яда, Trimay, Emerald Syn-Ake Peptide Lifting Eye Patch, 60 шт

504 грн

В наличии

Очищающая пенка с зеленым чаем, Ottie, Green Tea Cleansing Foam, 150 мл - KIMITO
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Очищающая пенка с зеленым чаем, Ottie, Green Tea Cleansing Foam, 150 мл

169 грн

В наличии

Тканевая маска с молочным протеином и зеленым чаем, A'PIEU, Milk One Pack Greentea Milk - KIMITO
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Тканевая маска с молочным протеином и зеленым чаем, A’PIEU, Milk One Pack Greentea Milk

29 грн

В наличии

Успокаивающая ночная маска с экстрактом зеленого чая, MISSHA, Pure Source pocket pack Green tea, 10 мл - KIMITO
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Успокаивающая ночная маска с экстрактом зеленого чая, MISSHA, Pure Source pocket pack Green tea, 10 мл

29 грн

В наличии

Ночная питательная маска для губ с ароматом ягод, LANEIGE, Lip Sleeping Mask Berry, 3 г
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Ночная питательная маска для губ с ароматом ягод, LANEIGE, Lip Sleeping Mask Berry, 3 г

119 грн

В наличии

Профессиональный шампунь с кератином, Lador, Keratin LPP Shampoo, 530 мл - KIMITO
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Безсульфатный шампунь с кератином для поврежденных волос, Lador, Keratin LPP Shampoo, 530 мл

379 грн
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В наличии

Филеры для восстановления структуры волос, Lador, Perfect Hair Fill-Up, 13 мл - KIMITO
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Филлеры для восстановления структуры волос, Lador, Perfect Hair Fill-Up, 13 мл

42 грн 39 грн

В наличии

Салфетки для удаления черных точек и камедонов, Ciracle, Ciracle Pore Control Blackhead Off Sheet, 35 салфеток
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Салфетки для удаления черных точек и комедонов, Ciracle, Pore Control Blackhead Off Sheet, 40 салфеток

349 грн
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В наличии

Осветляющие патчи для век с экстрактом розы и вина, Trimay, Rose Wine Brilliant Brightening Eye Patch, 60 шт - KIMITO
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Осветляющие патчи для век с экстрактом розы и вина, Trimay, Rose Wine Brilliant Brightening Eye Patch, 60 шт

504 грн
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В наличии

Осветляющий отшелушивающий молочный тонер, Secret Key, Milk Brightening Toner, 248 мл - KIMITO
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Осветляющий отшелушивающий молочный тонер, Secret Key, Milk Brightening Toner, 248 мл

249 грн 239 грн
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В наличии

Ночная питательная маска для губ с ароматом ягод, LANEIGE, Lip Sleeping Mask Berry, 20 мл - KIMITO
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Ночная питательная маска для губ с ароматом ягод, LANEIGE, Lip Sleeping Mask Berry, 20 мл

419 грн 349 грн
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В наличии

Омолаживающий крем на основе морской воды, с экстрактом морских водорослей, Heimish, Marine Care Rich Cream 60 мл
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Омолаживающий крем на основе морской воды, с экстрактом морских водорослей, Heimish, Marine Care Rich Cream 60 мл

659 грн 549 грн
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В наличии

Набор безсульфатных средств для волос CP-1: Шампунь + кондиционер

Набор безсульфатных средств для волос CP-1: Шампунь + кондиционер

678 грн 644 грн
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В наличии

Набор тканевых масок COS.W
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Набор тканевых масок COS.W

156 грн 140 грн
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В наличии

 Увлажняющий кушон, Huxley, Moist Cushion; Own Attitude, #01 White Dessert
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(СРОК ДО 11.09.2021) Увлажняющий кушон, Huxley, Moist Cushion; Own Attitude, #01 White Dessert

759 грн 399 грн
Доступно: 5 Продано: 4
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03 июня 2021

Корейская косметика по праву считается одной из лучших на сегодняшний день, и при регулярном использовании вы сможете добиться потрясающих результатов. Такие средства знамениты своей эффективностью, натуральным составом и необычной упаковкой.  

Особенности корейской косметики

Уходовая косметика из Кореи создана как будто бы самой природой, ведь в ней содержится огромное количество натуральных компонентов. Скрабы, кремы, маски, сыворотки обязательно имеют в составе полезные масла, травяные и фруктовые вытяжки, экстракты и эссенции, поэтому ваша кожа буквально заряжается здоровьем.

К особенностям можно также отнести то, что натуральная косметика из Кореи не имеет четких разделений на декоративную или уходовую. Другими словами, тональный крем или пудра могут содержать помимо декоративных компонентов, увлажняющие ингредиенты или фильтры от ультрафиолета. 

Также к преимуществам можно отнести следующее: безопасность и высокую экологичность, индивидуальной подход к каждому типу кожи, высокую эффективность и отличное качество продукции, многоуровневую систему очищения кожи. Антивозрастной эффект – еще одна особенность, за которую данную косметику любят многие современные женщины. Морщины и другие дефекты буквально исчезают, кожа становится упругой и сияющей.

Какие средства лучше выбрать?

Поскольку многоступенчатый уход начинается с очищения, то в магазине лучше всего начать покупки с таких средств. В ассортименте есть пенки, гели для умывания, гидрофильное масло и другие наборы косметики, которые вы обязательно оцените. Далее обратите свое внимание на крем, увлажняющий или питательный, защищающий от внешних воздействий или с лифтинг-эффектом. Тонер – средство для нас еще малознакомое, но именно оно эффективно увлажняет, успокаивает кожу и восстанавливает водный баланс после умывания.

Правильный уход за лицом немыслим без дополнительных средств, таких как скрабы, пилинги и пэды, которые интенсивно очищают кожу и удаляют ороговевший слой. Сложно представить себе корейский уход без масок: очищающих, увлажняющих, омолаживающих и так далее. Такие средства необходимо подбирать с учетом типа вашей кожи. Еще одно незаменимое средство – сыворотки, которые работают в нескольких направлениях: избавляют от морщин и пигментных пятен, оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие, увлажняют. 

Для волос корейские производители выпускают больше количество шампуней, кондиционеров, бальзамов, масок и прочих средств, которые направлены на оздоровление локонов. 

Особенности корейского ухода

В Корее именно уходовая косметика пользуется наибольшим спросом, так как кореянки предпочитают не маскировать изъяны, а стараются устранять проблему. Именно поэтому они используют от шести до десяти разных средств ежедневно. Каждое средство выполняет собственную функцию, поэтому результат всегда получаются превосходным. Давайте рассмотрим 10 этапов корейского ухода.

  1. Очищающая вода или ремувер. Для начала необходимо полностью удалить макияж с глаз и губ. Ремувер предназначен для удаления макияжа с глаз и губ, а со всем остальным справится очищающая вода. 

  2. Гидрофильное масло или очищающий крем. Средства на масляной основе обязательно должны быть в вашем уходе, так как именно они способны глубоко проникать в поры, растворять жирные и масляные пробки, вытягивать загрязнения и эффективно удалять тональные средства или другие остатки макияжа.

  3. Пенки, гели и лосьоны для умывания. Второй этап двойного очищения – это средство на водной основе, которые устраняют остатки масла и другие мелкие загрязнения, а также пыль и пот. 

  4. Скрабы и пилинги. Пилинги играют довольно важную роль, если вы хотите иметь идеальную кожу. Удаление омертвевшего слоя позволяет другим средствам глубже проникать, а это значит, что и действовать они будут эффективнее. Делать глубокую очистку необходимо не более двух раз в неделю.

  5. Тонер. Этим средством принято увлажнять кожу после умывания, кореянки даже практикуют правило трех секунд – именно столько времени после очистки, поры остаются открытыми. Наносить средство можно как при помощи ватного диска, так и просто руками.

  6. Эссенция, сыворотка, ампулы. Эти средства всегда направлены на какое-либо определенное действие, то есть лечение кожи: борьба с морщинами, отбеливание, регенерация, сужение пор и так далее.

  7. Эмульсия. Этот этап существуют для увлажнения кожи и усиления действия сыворотки. Эмульсии менее концентрированы чем сыворотки, а также имеют более легкую текстуру, которая хорошо впитывается. 

  8. Крем для глаз. Отдельное внимание кореянки уделяют коже вокруг глаз, поскольку она там нежная и тонкая. Аккуратно наносите средство, не растягивайте кожу и не давите слишком сильно. 

  9. Крем для лица. Главной функцией крема является защита кожи от агрессивного воздействия и усиления эффекта от предыдущих средств. Подбирайте крем в соответствии с типом вашей кожи, чем она жирнее, тем более легкое средство вам необходимо.

  10. Защита от солнца. Солнцезащитное средство – это лучшее, что поможет вам предотвратить старение. Используйте такие кремы каждое утро и наносите повторно днем в случае необходимости.

Преимущества интернет магазина KIMITO

Корейская методика очень эффективна, и вы сможете убедиться в этом на личном опыте. Однако пока еще в нашей стране косметика из Кореи только появляется на полках обычных магазинов, заказать ее можно в сети. В нашем интернет магазине представлен широкий ассортимент таких товаров по доступной цене и сделать свой заказ вы можете уже сегодня. Помните, что комплексный уход за лицом и телом обязательно принесет хорошие результаты. 

 